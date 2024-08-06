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Регион
6 августа, 03:21

Силы ПВО сбили над Курской областью ещё 11 беспилотников

Смирнов: Ещё 11 украинских БПЛА уничтожено над Курской областью

Средства ПВО уничтожили над Курской областью ещё 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В небе над Курской областью силами ПВО уничтожено ещё 11 украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников!", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА
Над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА

Ранее стало известно о трёх сбитых украинских БПЛА в Курской области. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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