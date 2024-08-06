Силы ПВО сбили над Курской областью ещё 11 беспилотников

Средства ПВО уничтожили над Курской областью ещё 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В небе над Курской областью силами ПВО уничтожено ещё 11 украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников!", — написал Смирнов в телеграм-канале.