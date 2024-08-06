Количество сбитых беспилотников в Курской области выросло до 26
Смирнов: Число сбитых беспилотников в Курской области выросло до 26
Количество уничтоженных силами ПВО беспилотников в Курской области выросло до 26. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"К этому моменту сбито уже 26 украинских БПЛА самолётного типа. Слава ПВО!", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Как писал Life.ru, сегодня ночью Курская область подверглась атаке БПЛА со стороны ВСУ. Изначально сообщалось о трёх сбитых силами ПВО беспилотниках, позже стало известно об ещё 11 уничтоженных вражеских объектах. В результате атаки в городе Судже пострадали пять человек: трое взрослых и двое детей. Повреждения получили ряд домов.
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