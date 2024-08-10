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Регион
9 августа, 21:36

Врачи подмосковных больниц осмотрели 377 человек, прибывших из Курской области

Осмотр юной курянки в ПВР на территории Подмосковья. Обложка © VK / Минздрав Московской области

Осмотр юной курянки в ПВР на территории Подмосковья. Обложка © VK / Минздрав Московской области

Сотни эвакуированных в Подмосковье жителей Курской области 9 августа прошли медицинский осмотр. Здоровье 323 детей и 54 взрослых проверили врачи Клинской и Пушкинской больниц, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, необходимые процедуры выполнялись в выездном формате в пунктах временного размещения. Осмотр проводили врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры.

"По результатам осмотров несколько маленьких пациентов направлены в стационар под наблюдение врачей" — отметил министр.

Смирнов: Прибывающих в ПВР Курской области становится всё больше
Смирнов: Прибывающих в ПВР Курской области становится всё больше

Напомним, что жителей нескольких населённых пунктов Курской области эвакуировали из-за попытки подразделений ВСУ прорваться на российскую территорию. Для отражения атак регион прибыли даже бойцы группы "Вагнера". Противник, по заявлению Минобороны, ежесуточно теряет убитыми сотни человек.

Илья Пушкарев
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