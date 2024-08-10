Врачи подмосковных больниц осмотрели 377 человек, прибывших из Курской области

Сотни эвакуированных в Подмосковье жителей Курской области 9 августа прошли медицинский осмотр. Здоровье 323 детей и 54 взрослых проверили врачи Клинской и Пушкинской больниц, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, необходимые процедуры выполнялись в выездном формате в пунктах временного размещения. Осмотр проводили врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры.