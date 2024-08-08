ВС РФ в Курской области усилились батальонами добровольцев и бойцами "Вагнера"
SHOT: Батальоны добровольцев МО РФ и бойцы "Вагнера" вступили в бои под Суджей
Российские силы получили подкрепление в Курской области в лице батальонов добровольческого корпуса и бойцов группы "Вагнера". Об этом со ссылкой на источник пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, бойцы уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей.
Как сообщал Life.ru, 6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. В их составе есть польские наёмники. Сейчас сражения в приграничье продолжаются, враг начал отступать. От обстрелов пострадали 66 жителей региона, в том числе девять детей.
Telegram / Минобороны России