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Регион
8 августа, 19:52

ВС РФ в Курской области усилились батальонами добровольцев и бойцами "Вагнера"

SHOT: Батальоны добровольцев МО РФ и бойцы "Вагнера" вступили в бои под Суджей

Российские силы получили подкрепление в Курской области в лице батальонов добровольческого корпуса и бойцов группы "Вагнера". Об этом со ссылкой на источник пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, бойцы уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей.

Российские войска отбили у ВСУ пленных отца и сына в Судже
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Как сообщал Life.ru, 6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. В их составе есть польские наёмники. Сейчас сражения в приграничье продолжаются, враг начал отступать. От обстрелов пострадали 66 жителей региона, в том числе девять детей.

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Артур Лапсаков
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