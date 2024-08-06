"Идут бои": Врио главы Курской области рассказал об актуальной ситуации в приграничье
Смирнов назвал напряжённой обстановку в приграничье Курской области
Обстановка на приграничной территории в Курской области продолжает оставаться напряжённой. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
Врио главы Курской области Алексей Смирнов рассказал о ситуации в приграничье, где идут бои с украинскими диверсантами. Видео © Telegram / Алексей Смирнов
"Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая. Действует региональный оперативный штаб", — сказал Смирнов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Врио главы региона уточнил, что на границе идут бои. Население, которое покидает приграничные районы, встречают представители властей. Организована дополнительная бригада скорой помощи.
Смирнов добавил, что все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Он пообещал всю необходимую информацию сообщить дополнительно и призвал жителей соблюдать меры безопасности при объявлении воздушной тревоги.
Напомним, сегодня утром ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область в Суджанском районе. Как впоследствии сообщили в МО РФ, группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. Согласно информации СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Известно о погибших. Военные обозреватели считают, что целью операции было отвлечение внимания украинской общественности от катастрофического положения армии Незалежной на фронте. Позже в российском оборонном ведомстве показали видео с уничтожением вражеской техники в приграничье.
ТАСС / Александр Щербак