"Идут бои": Врио главы Курской области рассказал об актуальной ситуации в приграничье

Обстановка на приграничной территории в Курской области продолжает оставаться напряжённой. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов рассказал о ситуации в приграничье, где идут бои с украинскими диверсантами. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

"Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая. Действует региональный оперативный штаб", — сказал Смирнов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Врио главы региона уточнил, что на границе идут бои. Население, которое покидает приграничные районы, встречают представители властей. Организована дополнительная бригада скорой помощи.