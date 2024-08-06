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Регион
6 августа, 09:33

Попытка ВСУ прорваться через границу РФ стоила Киеву 20 погибших и 50 раненых бойцов

Mash: 20 военных ВСУ погибли и 50 ранены при попытке прорыва в Курскую область

Попытка ВСУ прорваться на территорию России в Суджанском районе Курской области стоила Киеву 20 погибших бойцов и около 50 раненых. Об этом передаёт Mash.

По данным телеграм-канала, ВС РФ удалось оперативно отбросить боевиков РДК*, 22-й ОМБ ВСУ и бойцов теробороны обратно за границу. Прямо сейчас артиллерия и авиация работают на добивание врага. Противник, в свою очередь, разбился на малые группы и на данный момент локализуется в посадках Шосткинского района Сумской области.

Атака предположительно началась в 03:00. ВСУ подключили артиллерию и танки, параллельно направляя в приграничную зону дроны-камикадзе. Под огнём тяжёлой техники пехота отправилась на прорыв. При этом на машинах появились новые знаки отличия — треугольник.

По мнению военных блогерв, главная цель вылазки Киева — отвлечь внимание украинских СМИ от череды неудач на фронте, ведь последние несколько недель ВСУ терпят серьёзные неудачи.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские пограничники не допустили прорыва ВСУ в Курскую область. Глава региона попросил местных жителей сохранять бдительность и сообщать о подозрительных людях и беспилотниках по номеру 112, а также призвал доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов.

Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Telegram / Mash

Мария Любицкая
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