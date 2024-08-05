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5 августа, 10:18

"Говорят на чистой мове": Пленный боец ВСУ раскрыл правду о "Русском добровольческом корпусе"*

Пленный солдат ВСУ Спицкий: В состав РДК* в основном входят украиноязычные бойцы

Террористическая организация "Русский добровольческий корпус"* на самом деле состоит из боевиков, которые говорят на украинском языке. Об этом рассказал украинский военнопленный Владислав Спицкий.

"В 2024 году нас кинули в 53-ю бригаду и перевели в Сумы на обучение. Там был Русский добровольческий корпус*. Я так и не понял, почему так называется, просто все разговаривают на чистом украинском языке", — приводит ТАСС слова военнопленного.

По словам Спицкого, боевики, судя по диалекту, были родом с западной части Незалежной.

Также он рассказал, что новобранцев в Сумах обучали американские инструкторы, в основном — женщины. Спицкий добровольно сдался в плен российских войск в районе Торецка.а

Солдаты ВСУ в перерывах между боями будут учить украинский язык
Солдаты ВСУ в перерывах между боями будут учить украинский язык

Ранее Life.ru писал, что обедавший с Владимиром Зеленским журналист рассказал, как тот "ржал над мовой". Также утверждается, что он негативно относится к жителям Западной Украины.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Дарья Нарыкова
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