"Совершенно не знал украинского": Обедавший с Зеленским журналист рассказал, как тот "ржал над мовой"
Журналист Додолев: Зеленский не знал украинский язык и насмехался над ним
Владимир Зеленский до политической карьеры не знал украинский язык и насмехался над ним. Об этом рассказал журналист и писатель Евгений Додолев.
"Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове", — поделился Додолев в беседе с aif.ru.
Как отметил журналист, неоднозначно Зеленский относился и к жителям Западной Украины. В частности, комик называл их "антисемитами и кретинами". В 2012–2013 годах Додолев, который тогда вёл программу "Правда 24", часто встречал Зеленского в зданиях ВГТРК в Москве и несколько раз обедал с ним в одной компании. Зачастую юморист пытался за всех платить и считался этаким "своим парнем". По словам журналиста, тогда Зеленский был одержим идеей запустить собственный проект на российском ТВ. По этому поводу он сотрудничал с Максимом Галкиным*, но работа почему-то не срослась.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать с главой России Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта на Украине, несмотря на действующий указ, который это запрещает. Зеленский предположил, что платформой для такого процесса могла бы стать страна, которая примет второй "мирный саммит". В России же предположили, что изменение курса политики Киева связано с выходом лидера США Джо Байдена из предвыборной гонки.
Сайт Зеленского