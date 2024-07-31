"Совершенно не знал украинского": Обедавший с Зеленским журналист рассказал, как тот "ржал над мовой"

"Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове", — поделился Додолев в беседе с aif.ru .

Как отметил журналист, неоднозначно Зеленский относился и к жителям Западной Украины. В частности, комик называл их "антисемитами и кретинами". В 2012–2013 годах Додолев, который тогда вёл программу "Правда 24", часто встречал Зеленского в зданиях ВГТРК в Москве и несколько раз обедал с ним в одной компании. Зачастую юморист пытался за всех платить и считался этаким "своим парнем". По словам журналиста, тогда Зеленский был одержим идеей запустить собственный проект на российском ТВ. По этому поводу он сотрудничал с Максимом Галкиным*, но работа почему-то не срослась.