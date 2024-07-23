Байден уже повлиял на риторику Зеленского, говорящего про мир с Россией
Политолог Журавлёв: Зеленский согласен на переговоры с РФ из-за ухода Байдена
Владимир Зеленский сменил риторику, озвучив своё согласие на мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что лидер США Джо Байден сошёл с дистанции. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал политолог Дмитрий Журавлёв.
"Всё дело в политической ситуации в США. Байден сошёл с дистанции и не будет принимать участие в выборах. Если победит Трамп, то он финансировать Украину не станет. Поэтому Зеленский и поменял свою точку зрения", — пояснил Журавлёв.
По его словам, мирные переговоры вполне могут пройти в столице Венгрии — Будапеште, ведь премьер-министр этой страны Виктор Орбан ранее виделся со всеми заинтересованными сторонами.
Напомним, в разговоре с "Би-би-си" Владимир Зеленский сказал, что украинская сторона готова обсуждать с главой России Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта на Украине, невзирая на действующий указ, который это запрещает. Лидер киевского режима предположил, что платформой для такого процесса могло бы стать государство, которое примет второй "мирный саммит".
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