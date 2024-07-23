Байден уже повлиял на риторику Зеленского, говорящего про мир с Россией

Владимир Зеленский сменил риторику, озвучив своё согласие на мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что лидер США Джо Байден сошёл с дистанции. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал политолог Дмитрий Журавлёв.

"Всё дело в политической ситуации в США. Байден сошёл с дистанции и не будет принимать участие в выборах. Если победит Трамп, то он финансировать Украину не станет. Поэтому Зеленский и поменял свою точку зрения", — пояснил Журавлёв.

По его словам, мирные переговоры вполне могут пройти в столице Венгрии — Будапеште, ведь премьер-министр этой страны Виктор Орбан ранее виделся со всеми заинтересованными сторонами.