Зеленский немногословно отреагировал на выход Байдена из президентской гонки
Зеленский заявил, что уважает решение Байдена о выходе из гонки
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Президент США Джо Байден принял сложное решение, выйдя из предвыборной гонки за пост главы государства. Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Х и поблагодарил американского лидера за поддержку киевского режима.
"Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение", — написал он.
Вчера стало известно, что Джо Байден покидает предвыборную гонку Позже стало известно, что американский лидер думал над этим решением несколько дней и хранил его в строжайшем секрете. Своим преемником в битве с Трампом Байден назвал Камалу Харрис. Однако такой выбор поддержали не все. По мнению экс-лидера США Барака Обамы, демократы могут найти более "выдающегося кандидата".