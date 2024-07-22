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22 июля, 09:37

Зеленский немногословно отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Зеленский заявил, что уважает решение Байдена о выходе из гонки

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент США Джо Байден принял сложное решение, выйдя из предвыборной гонки за пост главы государства. Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Х и поблагодарил американского лидера за поддержку киевского режима.

"Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение", — написал он.

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Вчера стало известно, что Джо Байден покидает предвыборную гонку Позже стало известно, что американский лидер думал над этим решением несколько дней и хранил его в строжайшем секрете. Своим преемником в битве с Трампом Байден назвал Камалу Харрис. Однако такой выбор поддержали не все. По мнению экс-лидера США Барака Обамы, демократы могут найти более "выдающегося кандидата".

Александра Мышляева
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