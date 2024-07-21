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21 июля, 18:31

Байден выбрал Камалу Харрис своим преемником в битве с Трампом за кресло президента

Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США

Джо Байден и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Arehart

Джо Байден и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Arehart

Снявшийся с выборов американский лидер Джо Байден поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост. Он призвал Демократов вместе победить Дональда Трампа.

"Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" – призвал хозяин Белого дома.

Захарова высмеяла слова Байдена о выходе из президентской гонки
Захарова высмеяла слова Байдена о выходе из президентской гонки

Призывы снять Байдена с президентской гонки начали звучать после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что у главы Белого дома нашли коронавирус. Рейтинги нынешнего хозяина Овального кабинета упали ещё ниже после покушения на его главного соперника. СМИ писали, что Байден может выйти из гонки уже в скором времени. Сегодня он объявил об этом решении.

Андрей Бражников
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