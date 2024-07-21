Захарова высмеяла слова Байдена о выходе из президентской гонки

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла заявление американского лидера Джо Байдена, который снял свою кандидатуру с выборов президента США.

"Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", — иронично заметила дипломат.

Она добавила, что следующим шагом после заявления Байдена должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о его ментальном здоровье, манипулируя общественным мнением и подыгрывая его партии.