Захарова высмеяла слова Байдена о выходе из президентской гонки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла заявление американского лидера Джо Байдена, который снял свою кандидатуру с выборов президента США.
"Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", — иронично заметила дипломат.
Она добавила, что следующим шагом после заявления Байдена должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о его ментальном здоровье, манипулируя общественным мнением и подыгрывая его партии.
О своём решении Байден объявил менее получаса назад. Он хочет сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть срока. Американский лидер при этом не стал выдвигать ничьих кандидатур на высший государственный пост вместо себя, но обещал позже выступить с обращением к нации.