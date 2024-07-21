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21 июля, 18:02

Джо Байден вышел из президентской гонки

Джо Байден объявил, что выходит из гонки за кресло президента США

Американский лидер Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Американский лидер Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Американский лидер Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США на новый срок в ноябре 2024 года. Он намерен остаться на посту до конца своего срока, говорится в официальном заявлении на сайте Белого дома.

"Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушёл в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока. Позже на этой неделе я поговорю с нацией более подробно о своем решении. А сейчас позвольте мне выразить глубочайшую благодарность всем тем, кто так усердно работал, чтобы добиться моего переизбрания. Я хочу поблагодарить вице-президента Камалу Харрис", – сказано в заявлении Байдена.

Он подчеркнул, что США никогда не были так сильны, как сейчас. Президент обратил внимание на выпавшую на его срок пандемию коронавируса, которая случается раз в столетие, и худший экономический кризис со времён Великой депрессии. Глава государства поблагодарил народ за веру в него.

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Призывы снять Байдена с президентской гонки начали звучать после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что у главы Белого дома нашли коронавирус. Рейтинги нынешнего хозяина Овального кабинета упали ещё ниже после покушения на его главного соперника. СМИ писали, что Байден может выйти из гонки уже в скором времени.

Андрей Бражников
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