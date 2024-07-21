Джо Байден вышел из президентской гонки

Американский лидер Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США на новый срок в ноябре 2024 года. Он намерен остаться на посту до конца своего срока, говорится в официальном заявлении на сайте Белого дома.

"Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушёл в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока. Позже на этой неделе я поговорю с нацией более подробно о своем решении. А сейчас позвольте мне выразить глубочайшую благодарность всем тем, кто так усердно работал, чтобы добиться моего переизбрания. Я хочу поблагодарить вице-президента Камалу Харрис", – сказано в заявлении Байдена.