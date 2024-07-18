Байден сдал положительный тест на коронавирус

У американского президента Джо Байдена подтвердился коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на CoViD-19", — сказано в распространённом заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что у президента лёгкие симптомы, ранее он неоднократно был вакцинирован.

Первой о заражении Байдена сообщила руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия, отметив, что по этой причине американский лидер не выступит на мероприятии.

Руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия сообщила о положительном тесте Байдена на коровинавирус. Видео © X / DontWalkRUN