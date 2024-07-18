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17 июля, 22:31

Байден сдал положительный тест на коронавирус

Джо Байден. Обложка © X / President Biden

Джо Байден. Обложка © X / President Biden

У американского президента Джо Байдена подтвердился коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на CoViD-19", — сказано в распространённом заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что у президента лёгкие симптомы, ранее он неоднократно был вакцинирован.

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Первой о заражении Байдена сообщила руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия, отметив, что по этой причине американский лидер не выступит на мероприятии.

Руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия сообщила о положительном тесте Байдена на коровинавирус. Видео © X / DontWalkRUN

А ранее Байден признал, что может отказаться от выборов при проблемах со здоровьем. Такой поворот событий возможен, если бы врачи обнаружили у него какое-либо заболевание.

Артур Лапсаков
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