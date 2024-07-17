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Регион
17 июля, 04:32

Мудрый Байден откажется от выборов при одном условии

Байден признал, что может отказаться от выборов при проблемах со здоровьем

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Президент США Джо Байден рассмотрит возможность снять свою кандидатуру с выборов, но только если остро встанет вопрос здоровья. Об этом он заявил телеканалу BET.

"Если бы врачи сообщили мне о наличии какого-либо заболевания, я бы, вероятно, принял решение отказаться от участия в предвыборной гонке", — подчеркнул Байден.

При этом американский лидер отметил, что единственное, что приносит возраст, — это мудрость.

Байден утверждает, что проходит тест на неврологию каждый день
Байден утверждает, что проходит тест на неврологию каждый день

Ранее СМИ начали копать подробности о здоровье 82-летнего лидера, выяснив, что в Белом доме принимали одного из ведущих специалистов по болезни Паркинсона. Однако позже сам Байден заверил, что готов продолжать президентскую гонку и даже намерен победить Трампа.

Анатолий Симоненко
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