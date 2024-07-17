Мудрый Байден откажется от выборов при одном условии

Президент США Джо Байден рассмотрит возможность снять свою кандидатуру с выборов, но только если остро встанет вопрос здоровья. Об этом он заявил телеканалу BET.

"Если бы врачи сообщили мне о наличии какого-либо заболевания, я бы, вероятно, принял решение отказаться от участия в предвыборной гонке", — подчеркнул Байден.