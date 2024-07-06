СМИ нашли косвенное подтверждение страшной болезни Байдена

Лечащий врач главы США Джо Байдена Кевин О'Коннор в этом году принимал в Белом доме одного из наиболее авторитетных неврологов страны и специалиста по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на записи из журнала посещений.

"Доктор Кевин Каннард, эксперт по болезни Паркинсона в медицинском центре Уолтера Рида, встречался с доктором Кевином О'Коннором и ещё двумя в клинике Белого дома 17 января, свидетельствуют записи", — сказано в материале.

Другим медицинским специалистом, который встречался с О'Коннором в Белом доме, оказался кардиолог Джон Этвуд из того же медцентра в Бетесде, Мэриленд. Личность третьего гостя журналисты выяснить не смогли.

По данным журналистов, стаж Каннарда в неврологии превышает 20 лет, а сам врач поддерживает администрацию Байдена. Белый дом не публиковал информацию об этом посещении. Также доподлинно неизвестна тема встречи, но бывший врач двух прошлых президентов страны Дональда Трампа и Барака Обамы Ронни Джексон, который в настоящее время является конгрессменом от штата Техас в палате представителей, полагает, что разговор должен был идти о здоровье Байдена, ведь его лечащий врач занимается исключительно главой Штатов и его семьёй.