Врачи дали неутешительный прогноз о состоянии здоровья Байдена

Врачи дали негативный прогноз по здоровью 81-летнего президента США Джо Байдена, чьи симптомы указывают на прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. Пожилой пациент требует постоянного комплексного лечения, убеждены медики, порошенные нашими коллегами из РИА "Новости".

Известно, что Байден страдает от целого букета заболеваний, таких как апноэ — остановка дыхания во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс, артрит и мерцательная аритмия. Последний пункт особенно озадачил врача-кардиолога, ведь при длительном течении заболевания развивается сердечная недостаточность, появляются отёки, одышка.

"Нарушение ритма сердца может приводить к сосудистым катастрофам: инсультам, инфарктам миокарда и тромбоэмболии легочной артерии", — поясняет специалист.

Другое выявленное у Байдена заболевание, гиперлипидемия, является нарушением жирового обмен. Оно опасно тем, что приводит к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. А если речь идёт о жизненно важных органах, кровоснабжение которых было нарушено, серьёзных патологий не избежать, говорит врач-терапевт.

Ну, а психиатр обратил внимание на особенности поведения, мимики, речи и когнитивных функций у президента США. Скорее всего, речь идёт о прогрессирующем нейродегенеративном заболевании, но сложно сказать, каком именно. Разброс большой: от болезни Альцгеймера до деменции с тельцами Леви.