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21 мая, 04:16

Бывший врач Белого дома сделал неутешительный прогноз по поводу здоровья Байдена

Экс-врач Белого дома Джексон: Байдену нужно обсудить здоровье с медиками

У президента США Джо Байдена когнитивные проблемы, мешающие ему исполнять свои обязанности, поэтому ему нужно "серьёзно" поговорить об этом с врачами и близкими, заявил конгрессмен-республиканец и бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

По его словам, помимо Байдена неприятности стране сулят два сенатора — 90-летняя Дайэнн Файнстайн и Джон Феттерман, который пережил инсульт.

"Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьёзно поговорить со своими врачами и семьями", — посоветовал Джексон.

Байден едва не распластался на лестнице в Хиросиме

Байден едва не распластался на лестнице в Хиросиме

Ранее более 60 депутатов Республиканской партии Палаты представителей Конгресса США потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей. В случае отказа от прохождения теста его призывают отказаться от участия в президентских выборах.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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