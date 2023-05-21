Бывший врач Белого дома сделал неутешительный прогноз по поводу здоровья Байдена

У президента США Джо Байдена когнитивные проблемы, мешающие ему исполнять свои обязанности, поэтому ему нужно "серьёзно" поговорить об этом с врачами и близкими, заявил конгрессмен-республиканец и бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

По его словам, помимо Байдена неприятности стране сулят два сенатора — 90-летняя Дайэнн Файнстайн и Джон Феттерман, который пережил инсульт.

"Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьёзно поговорить со своими врачами и семьями", — посоветовал Джексон.