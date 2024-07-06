Байден озвучил, кто сможет отговорить его от нового президентского срока

Американский президент Джо Байден озвучил в интервью ABC News условие, при котором он, возможно, выйдет из предвыборной гонки. По его словам, этому поспособствует только божественное вмешательство.

"Если Господь Всемогущий сойдёт с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю", — сообщил Байден.

При этом он тут же уточнил, что убеждён, что такого точно не случится. Байден также уверен, что в руководстве фракций Демократической партии в Палате представителей и Сенате не хотят, чтобы он снимал с выборов свою кандидатуру.