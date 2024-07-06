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6 июля, 05:10

Байден озвучил, кто сможет отговорить его от нового президентского срока

Байден пообещал сняться с выборов, если его лично попросит Господь

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Американский президент Джо Байден озвучил в интервью ABC News условие, при котором он, возможно, выйдет из предвыборной гонки. По его словам, этому поспособствует только божественное вмешательство.

"Если Господь Всемогущий сойдёт с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю", — сообщил Байден.

При этом он тут же уточнил, что убеждён, что такого точно не случится. Байден также уверен, что в руководстве фракций Демократической партии в Палате представителей и Сенате не хотят, чтобы он снимал с выборов свою кандидатуру.

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Ранее Байден отказался отвечать на вопрос журналиста, когда тот поинтересовался, готов ли глава Белого дома пройти обследование у невролога и подтвердить, что он в состоянии выдержать ещё один срок.

Анатолий Симоненко
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