Байден озвучил, кто сможет отговорить его от нового президентского срока
Байден пообещал сняться с выборов, если его лично попросит Господь
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Американский президент Джо Байден озвучил в интервью ABC News условие, при котором он, возможно, выйдет из предвыборной гонки. По его словам, этому поспособствует только божественное вмешательство.
"Если Господь Всемогущий сойдёт с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю", — сообщил Байден.
При этом он тут же уточнил, что убеждён, что такого точно не случится. Байден также уверен, что в руководстве фракций Демократической партии в Палате представителей и Сенате не хотят, чтобы он снимал с выборов свою кандидатуру.
Ранее Байден отказался отвечать на вопрос журналиста, когда тот поинтересовался, готов ли глава Белого дома пройти обследование у невролога и подтвердить, что он в состоянии выдержать ещё один срок.