Байден утверждает, что проходит тест на неврологию каждый день
Президент США Джо Байден, в состоянии здоровья которого американцы усомнились после дебатов с Дональдом Трампом, заявил, что проходит тест на неврологию каждый день.
"Я прохожу тест на неврологию ежедневно. Попробуйте сесть за мой стол и принимать решения", — сообщил он в интервью телеканалу MSNBC.
Как сообщал Life.ru, 28 июня состоялись дебаты между Джо Байденом и его главным конкурентом на грядущих президентских выборах — Дональдом Трампом. Спор завершился явно не в пользу нынешнего хозяина Белого дома, он выглядел потерянным и заторможенным. После этого рейтинг политика резко полетел вниз. СМИ начали копать подробности о здоровье 82-летнего лидера, выяснив, что в Белом доме принимали одного из ведущих специалистов по болезни Паркинсона. Однако позже сам Байден заверил, что готов продолжать президентскую гонку и даже намерен победить Трампа.
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