Байден заверил демократов, что не намерен сниматься с выборов

"Я могу ответить на все это четко и ясно: я бы не добивался переизбрания, если бы не был абсолютно уверен в том, что больше, чем кто бы то ни было, подхожу для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024 году", — говорится в тексте письма, опубликованного на странице Байдена в социальной сети X.