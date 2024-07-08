Байден заверил демократов, что не намерен сниматься с выборов
Джо Байден. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Consolidated News Photos
Президент США Джо Байден направил письмо руководству демократических фракций в Конгрессе, заверив их, что "решительно намерен" оставаться в предвыборной гонке и победить Дональда Трампа.
"Я могу ответить на все это четко и ясно: я бы не добивался переизбрания, если бы не был абсолютно уверен в том, что больше, чем кто бы то ни было, подхожу для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024 году", — говорится в тексте письма, опубликованного на странице Байдена в социальной сети X.
Как сообщал Life.ru, 28 июня состоялись дебаты между Джо Байденом и его главным конкурентом на грядущих президентских выборах — Дональдом Трампом. Спор завершился явно не в пользу нынешнего хозяина Белого дома, он выглядел потерянным и заторможенным. После этого рейтинг политика резко полетел вниз. СМИ начали копать подробности о здоровье 82-летнего лидера, выяснив, что в Белом доме принимали одного из ведущих специалистов по болезни Паркинсона. Однако администрация Байдена не стала связывать эти данные с его возможным недугом.