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6 июля, 19:58

В США отказались связывать визит эксперта по Паркинсону с состоянием Байдена

Белый дом не стал связывать визит эксперта по Паркинсону с состоянием Байдена

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В Белом доме не связывают визит в администрацию главы Соединённых Штатов эксперта по болезни Паркинсона Кевина Каннарда с состоянием здоровья действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом, комментируя соответствующие сообщения, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

"Множество различных специалистов из системы (медицинского центра. — Прим. Life.ru) Уолтера Рида посещают комплекс Белого дома, чтобы иметь дело с тысячами военного персонала, который работает в нём", — рассказал Бейтс.

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Напомним, что о визите специалиста к Байдену ранее писали некоторые зарубежные средства массовой информации. Они сообщали, что врач Кевин О'Коннор в текущем году принимал в резиденции главы Соединённых Штатов одного из наиболее авторитетных неврологов страны и специалиста по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда.

Алексей Соловьёв
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