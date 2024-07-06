В США отказались связывать визит эксперта по Паркинсону с состоянием Байдена
Белый дом не стал связывать визит эксперта по Паркинсону с состоянием Байдена
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
В Белом доме не связывают визит в администрацию главы Соединённых Штатов эксперта по болезни Паркинсона Кевина Каннарда с состоянием здоровья действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом, комментируя соответствующие сообщения, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
"Множество различных специалистов из системы (медицинского центра. — Прим. Life.ru) Уолтера Рида посещают комплекс Белого дома, чтобы иметь дело с тысячами военного персонала, который работает в нём", — рассказал Бейтс.
Напомним, что о визите специалиста к Байдену ранее писали некоторые зарубежные средства массовой информации. Они сообщали, что врач Кевин О'Коннор в текущем году принимал в резиденции главы Соединённых Штатов одного из наиболее авторитетных неврологов страны и специалиста по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда.