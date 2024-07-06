В США отказались связывать визит эксперта по Паркинсону с состоянием Байдена

В Белом доме не связывают визит в администрацию главы Соединённых Штатов эксперта по болезни Паркинсона Кевина Каннарда с состоянием здоровья действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом, комментируя соответствующие сообщения, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

"Множество различных специалистов из системы (медицинского центра. — Прим. Life.ru) Уолтера Рида посещают комплекс Белого дома, чтобы иметь дело с тысячами военного персонала, который работает в нём", — рассказал Бейтс.