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17 июля, 15:00

Свежие данные соцопросов забили последний гвоздь в крышку гроба рейтинга Байдена

CNN: Байден по последним опросам теряет поддержку в 14 ключевых штатах Америки

Джозеф Байден стремительно теряет поддержку по сравнению с пережившим покушение Дональдом Трампом в 14 ключевых штатах по всей Америке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, проведенное организацией BlueLabs. Речь идёт в том числе о пяти колеблющихся штатах, в которых Байден победил Трампа в 2020 году. В этот раз Аризона, Висконсин, Джорджия, Пенсильвания и Мичиган намерены голосовать за кандидата от Республиканской партии.

Кроме того, Байден оказался уязвим после дебатов в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Вирджинии и Нью-Гемпшире.

Ясновидящая заявила, что Трамп выжил благодаря высшим силам, но впереди ещё два покушения
Ясновидящая заявила, что Трамп выжил благодаря высшим силам, но впереди ещё два покушения

Напомним, что в субботу, 12 июля, на Дональда Трампа было совершено покушение. Во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в его направлении сделали несколько выстрелов. Ему удалось отделаться ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранены. Известно, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте. Российские политологи прогнозируют победу Трампа на грядущих президентских выборах в ноябре, и пережитое покушение сыграло в этом не последнюю роль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Below the Sky

Алексей Берковиц
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