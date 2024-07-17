Свежие данные соцопросов забили последний гвоздь в крышку гроба рейтинга Байдена
CNN: Байден по последним опросам теряет поддержку в 14 ключевых штатах Америки
Джозеф Байден стремительно теряет поддержку по сравнению с пережившим покушение Дональдом Трампом в 14 ключевых штатах по всей Америке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, проведенное организацией BlueLabs. Речь идёт в том числе о пяти колеблющихся штатах, в которых Байден победил Трампа в 2020 году. В этот раз Аризона, Висконсин, Джорджия, Пенсильвания и Мичиган намерены голосовать за кандидата от Республиканской партии.
Кроме того, Байден оказался уязвим после дебатов в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Вирджинии и Нью-Гемпшире.
Напомним, что в субботу, 12 июля, на Дональда Трампа было совершено покушение. Во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в его направлении сделали несколько выстрелов. Ему удалось отделаться ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранены. Известно, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте. Российские политологи прогнозируют победу Трампа на грядущих президентских выборах в ноябре, и пережитое покушение сыграло в этом не последнюю роль.
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