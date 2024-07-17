Свежие данные соцопросов забили последний гвоздь в крышку гроба рейтинга Байдена

Джозеф Байден стремительно теряет поддержку по сравнению с пережившим покушение Дональдом Трампом в 14 ключевых штатах по всей Америке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, проведенное организацией BlueLabs. Речь идёт в том числе о пяти колеблющихся штатах, в которых Байден победил Трампа в 2020 году. В этот раз Аризона, Висконсин, Джорджия, Пенсильвания и Мичиган намерены голосовать за кандидата от Республиканской партии.