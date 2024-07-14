Ясновидящая заявила, что Трамп выжил благодаря высшим силам, но впереди ещё два покушения

Дональду Трампу удалось пережить покушение во время митинга в Пенсильвании благодаря защите могущественных сил. Об этом рассказала ясновидящая и экстрасенс Дарья Миронова. Вместе с тем предупредила, что это далеко не последнее покушение на бывшего президента США. Ему предстоит перенести ещё две атаки со стороны недоброжелателей.

"У него есть конкретная магическая защита, и он тайно обращается именно за помощью магов, которые с ним работают. <…> Это две женщины и один мужчина, с которыми он сотрудничает", — пояснила экстрасенс в разговоре с 360.ru.

Кроме того, политик всегда носит с собой специальные обереги и находится под покровительством ангела-хранителя. Им является его бабушка по женской линии, приглядывающая с того света. Однако даже её мощная защита не сможет изменить будущего, которое сулит Трампу по меньшей мере ещё два покушения.