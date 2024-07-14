Ясновидящая заявила, что Трамп выжил благодаря высшим силам, но впереди ещё два покушения
Ясновидящая Миронова: Трамп обращался к магам для получения защиты
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand
Дональду Трампу удалось пережить покушение во время митинга в Пенсильвании благодаря защите могущественных сил. Об этом рассказала ясновидящая и экстрасенс Дарья Миронова. Вместе с тем предупредила, что это далеко не последнее покушение на бывшего президента США. Ему предстоит перенести ещё две атаки со стороны недоброжелателей.
"У него есть конкретная магическая защита, и он тайно обращается именно за помощью магов, которые с ним работают. <…> Это две женщины и один мужчина, с которыми он сотрудничает", — пояснила экстрасенс в разговоре с 360.ru.
Кроме того, политик всегда носит с собой специальные обереги и находится под покровительством ангела-хранителя. Им является его бабушка по женской линии, приглядывающая с того света. Однако даже её мощная защита не сможет изменить будущего, которое сулит Трампу по меньшей мере ещё два покушения.
"Он обязательно [продолжит борьбу]. Более того, покушения положительно скажутся на его пиар-кампании, его рейтингах и дадут положительный бонус на его продвижение вперёд. Это ещё политически сыграет только в плюс", — подытожила экстрасенс.
Напомним, что в субботу на Дональда Трампа было совершено покушение. Во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в его направлении сделали несколько выстрелов. Ему удалось отделаться ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранены. Известно, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а виновник, вероятно, действовал в одиночку. Российские политологи в свою очередь прогнозируют победу Трампа на грядущих президентских выборах в ноябре.