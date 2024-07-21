Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Байден назвал "главного кукловода" кампании против себя

NYT: Байден считает Обаму зачинщиком заговора против себя на предвыборной гонке

21 июля, 17:02
Барак Обама и Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Барак Обама и Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Президент США Джо Байден уверен, что против него организован настоящий заговор с целью не дать ему участвовать в предвыборной гонке. По мнению американского лидера, к этому причастны его бывшие соратники, в том числе экс-глава США Барак Обама. Об этом говорится в статье The New York Times.

"Байден пребывает в ярости, всё больше возмущаясь тем, что он считает организованной кампанией с целью вывести его из президентской гонки. Он испытывает ожесточение по отношению к некоторым из тех, кого он когда-то считал близкими, включая своего соратника Барака Обаму", — отмечается в материале.

Байден, по мнению его окружения, стал очень мнительным и полагает, что все вокруг ждут его отставки. Глава Белого дома в кулуарах назвал Обаму кукловодом и зачинщиком кампании против себя, а также высказал раздражение в сторону бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая якобы тоже желает Байдену провала.

В статье автор обращает внимание на то, что ничего подобного в прежних избирательных кампаниях не было. Сейчас налицо откровенная грызня среди политиков, которые мнят себя единомышленниками и приверженцами схожих целей. В публикации добавляется, что Байден винит в заговоре тех людей, которые шли с ним рука об руку на протяжении последнего десятилетия.

Трамп рассказал, кого бы хотел видеть соперником на выборах вместо Байдена
Трамп рассказал, кого бы хотел видеть соперником на выборах вместо Байдена

Как сообщалось, в США становится всё больше разговоров о том, что Байдену нужно выходить из предвыборной гонки. Дискуссии об этом начались после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что у главы Белого дома нашли коронавирус. Рейтинги нынешнего хозяина Овального кабинета упали ещё ниже после покушения на его главного соперника. По данным СМИ, Байден может выйти из гонки уже в скором времени.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!