Байден назвал "главного кукловода" кампании против себя NYT: Байден считает Обаму зачинщиком заговора против себя на предвыборной гонке 21 июля, 17:02 Барак Обама и Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Президент США Джо Байден уверен, что против него организован настоящий заговор с целью не дать ему участвовать в предвыборной гонке. По мнению американского лидера, к этому причастны его бывшие соратники, в том числе экс-глава США Барак Обама. Об этом говорится в статье The New York Times.

"Байден пребывает в ярости, всё больше возмущаясь тем, что он считает организованной кампанией с целью вывести его из президентской гонки. Он испытывает ожесточение по отношению к некоторым из тех, кого он когда-то считал близкими, включая своего соратника Барака Обаму", — отмечается в материале.

Байден, по мнению его окружения, стал очень мнительным и полагает, что все вокруг ждут его отставки. Глава Белого дома в кулуарах назвал Обаму кукловодом и зачинщиком кампании против себя, а также высказал раздражение в сторону бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая якобы тоже желает Байдену провала.

В статье автор обращает внимание на то, что ничего подобного в прежних избирательных кампаниях не было. Сейчас налицо откровенная грызня среди политиков, которые мнят себя единомышленниками и приверженцами схожих целей. В публикации добавляется, что Байден винит в заговоре тех людей, которые шли с ним рука об руку на протяжении последнего десятилетия.

Авторы Татьяна Миссуми