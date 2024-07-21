Трамп рассказал, кого бы хотел видеть соперником на выборах вместо Байдена

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что самым удобным соперником на выборах для него могла бы стать губернатор штата Мичиган, демократ Гретхен Уитмер. Об этом политик заявил в ходе предвыборного митинга в этом штате.

"У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу — Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против неё", — подшутил Дональд Трамп.

Также политик указал на колебания в Демократической партии по поводу замены действующего главы США Джо Байдена в президентской гонке.