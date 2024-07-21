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21 июля, 07:31

Трамп рассказал, кого бы хотел видеть соперником на выборах вместо Байдена

Трамп заявил, что хотел бы конкурировать на выборах с губернатором Мичигана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что самым удобным соперником на выборах для него могла бы стать губернатор штата Мичиган, демократ Гретхен Уитмер. Об этом политик заявил в ходе предвыборного митинга в этом штате.

"У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу — Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против неё", — подшутил Дональд Трамп.

Также политик указал на колебания в Демократической партии по поводу замены действующего главы США Джо Байдена в президентской гонке.

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Разговоры о том, что Байдену не стоит баллотироваться на новый президентский срок, начали активно вестись после дебатов, которые нынешний глава Белого дома проиграл бывшему — Дональду Трампу. После этого рейтинг Байдена резко обвалился, и многие политики и знаменитости стали уговаривать его отказаться баллотироваться. С тем, что нынешний президент должен выйти из гонки, согласны 70% граждан США.

Наталья Афонина
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