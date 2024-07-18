70% граждан США считают, что демократов на выборах должен представлять не Байден

В США подавляющее большинство граждан полагают, что действующему президенту страны Джо Байдену следует отказаться от своего участия в предвыборной кампании на пост главы государства и позволить Демократической партии выставить другого кандидата на должность руководителя Штатов. Это следует из данных социального опроса, который провёл исследовательский центр NORC по заказу агентства Associated Press (AP).

По мнению 70% респондентов, Байдену следует оставить президентскую кампанию, освободив путь другому кандидату-демократу. Так считают 73% опрошенных республиканцев и 65% демократов. О том, что политику нужно продолжать борьбу за кресло в Овальном кабинете, заявили только 28% опрошенных, отмечает агентство .

Результаты последних опросов общества в США складываются в удручающую для Байдена картину. Рейтинг действующего главы Штатов резко обвалился на фоне роста поддержки кандидата в президенты Дональда Трампа, на жизнь которого недавно было совершено покушение. Теперь 14 ключевых для избирательной кампании штатов склоняются в пользу республиканца. Но и на этом проблемы ставленника Демократической партии не заканчиваются — сегодня стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. При этом в Белом доме уверяют, что у него лишь лёгкие симптомы, а в прошлом он не раз вакцинировался.