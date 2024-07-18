Демократы сочли заражение Байдена коронавирусом несвоевременным

Американский президент Джо Байден выбрал неподходящее время, чтобы заразиться коронавирусом. Такое мнение высказали члены Демократической партии США, сообщает издание Politico.

"Хуже времени для этого быть не может", — сказал в беседе с изданием один из демократов.

В партии считают, что болезнь может напомнить избирателям про преклонный возраст лидера Штатов, отчего они предпочтут ему более уверенного кандидата — республиканца Дональда Трампа. Напряжение у демократов растёт, и некоторые члены советуют Джо Байдену выйти из предвыборной гонки.