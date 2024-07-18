Демократы сочли заражение Байдена коронавирусом несвоевременным
Politico: Демократы считают, что Байден заразился CoViD-19 несвоевременно
Американский президент Джо Байден выбрал неподходящее время, чтобы заразиться коронавирусом. Такое мнение высказали члены Демократической партии США, сообщает издание Politico.
"Хуже времени для этого быть не может", — сказал в беседе с изданием один из демократов.
В партии считают, что болезнь может напомнить избирателям про преклонный возраст лидера Штатов, отчего они предпочтут ему более уверенного кандидата — республиканца Дональда Трампа. Напряжение у демократов растёт, и некоторые члены советуют Джо Байдену выйти из предвыборной гонки.
Напомним, что у американского президента Джо Байдена подтвердился коронавирус. По заявлениям Белого дома, болезнь протекает легко из-за нескольких вакцинаций. Известный врач и телеведущий Александр Мясников обратился к окружению Байдена и попросил "дать ему дожить спокойно".
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