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18 июля, 08:10

Демократы сочли заражение Байдена коронавирусом несвоевременным

Politico: Демократы считают, что Байден заразился CoViD-19 несвоевременно

Американский президент Джо Байден выбрал неподходящее время, чтобы заразиться коронавирусом. Такое мнение высказали члены Демократической партии США, сообщает издание Politico.

"Хуже времени для этого быть не может", — сказал в беседе с изданием один из демократов.

В партии считают, что болезнь может напомнить избирателям про преклонный возраст лидера Штатов, отчего они предпочтут ему более уверенного кандидата — республиканца Дональда Трампа. Напряжение у демократов растёт, и некоторые члены советуют Джо Байдену выйти из предвыборной гонки.

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Напомним, что у американского президента Джо Байдена подтвердился коронавирус. По заявлениям Белого дома, болезнь протекает легко из-за нескольких вакцинаций. Известный врач и телеведущий Александр Мясников обратился к окружению Байдена и попросил "дать ему дожить спокойно".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / YASAMIN JAFARI TEHRANI

Николай Рюмин
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