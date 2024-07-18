"По-человечески жалко": Доктор Мясников призвал дать "дожить спокойно" заболевшему ковидом Байдену

Известный врач и телеведущий Александр Мясников высказался о диагностировании ковида у президента США Джо Байдена. По словам доктора, ему "по-человечески" жалко американского лидера.

"Ковид у Байдена… Опять… (если только ковид). По-человечески его жалко!" — написал он в телеграм-канале.

Мясников призвал дать Байдену "дожить спокойно", а то высказывающиеся по данному поводу "ни своих, ни чужих не жалеют".