"По-человечески жалко": Доктор Мясников призвал дать "дожить спокойно" заболевшему ковидом Байдену
Доктору Мясникову "по-человечески жалко" заболевшего ковидом Байдена
Известный врач и телеведущий Александр Мясников высказался о диагностировании ковида у президента США Джо Байдена. По словам доктора, ему "по-человечески" жалко американского лидера.
"Ковид у Байдена… Опять… (если только ковид). По-человечески его жалко!" — написал он в телеграм-канале.
Мясников призвал дать Байдену "дожить спокойно", а то высказывающиеся по данному поводу "ни своих, ни чужих не жалеют".
Напомним, первой об очередном заражении Джо Байдена ковидом сообщила руководитель организации UnidosUS Джанет Мургия. Эту информацию позднее подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, президент США сдал положительный тест после мероприятия в Лас-Вегасе. Утверждается, что у американского лидера наблюдаются лёгкие симптомы.
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