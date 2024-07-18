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18 июля, 05:18

"По-человечески жалко": Доктор Мясников призвал дать "дожить спокойно" заболевшему ковидом Байдену

Доктору Мясникову "по-человечески жалко" заболевшего ковидом Байдена

Известный врач и телеведущий Александр Мясников высказался о диагностировании ковида у президента США Джо Байдена. По словам доктора, ему "по-человечески" жалко американского лидера.

"Ковид у Байдена… Опять… (если только ковид). По-человечески его жалко!" — написал он в телеграм-канале.

Мясников призвал дать Байдену "дожить спокойно", а то высказывающиеся по данному поводу "ни своих, ни чужих не жалеют".

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Напомним, первой об очередном заражении Джо Байдена ковидом сообщила руководитель организации UnidosUS Джанет Мургия. Эту информацию позднее подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, президент США сдал положительный тест после мероприятия в Лас-Вегасе. Утверждается, что у американского лидера наблюдаются лёгкие симптомы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / YASAMIN JAFARI TEHRANI

Матвей Константинов
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