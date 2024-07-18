Лидер демократов заявил Байдену, что тому пора заканчивать с предвыборной гонкой

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал лидера страны Джо Байдена покинуть президентскую гонку. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на источники.

По словам Шумера, которые он произнёс, глядя Байдену в глаза, ему, партии и стране будет лучше, если нынешний президент перестанет участвовать в предвыборной гонке.