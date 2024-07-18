Лидер демократов заявил Байдену, что тому пора заканчивать с предвыборной гонкой
Лидер демократов в Сенате Шумер призвал Байдена снять свою кандидатуру с выборов
Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал лидера страны Джо Байдена покинуть президентскую гонку. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на источники.
По словам Шумера, которые он произнёс, глядя Байдену в глаза, ему, партии и стране будет лучше, если нынешний президент перестанет участвовать в предвыборной гонке.
Байден и сам готов рассмотреть возможность снять свою кандидатуру с выборов, но только если остро встанет вопрос здоровья. При этом американский лидер отметил, что единственное, что приносит возраст, — это мудрость.
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