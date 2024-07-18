Пелоси предсказала Байдену поражение на выборах

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в частном разговоре сообщила Джозефу Байдену, что он не сможет опередит Дональда Трампа на выборах в ноябре. Об этом 18 июля сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Она также выразила опасения, что Байден и вовсе может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей, если продолжит баллотироваться на второй срок.

Между тем свежие данные соцопросов забили последний гвоздь в крышку гроба рейтинга Байдена. Действующий президент США стремительно теряет поддержку по сравнению с пережившим покушение Дональдом Трампом в 14 ключевых штатах по всей Америке. Но это не все неприятности, которые обрушились на голову политика. Сегодня стало известно, что у Байдена подтвердился коронавирус. В Белом доме подчеркнули, что у президента лёгкие симптомы, ранее он неоднократно был вакцинирован.