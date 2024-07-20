"Страсти накалены": В Совфеде оценили, чем обернётся выдвижение Байдена на выборы

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новости о том, что демократы всё-таки хотят выдвинуть действующего американского лидера Джо Байдена на предстоящие в ноябре текущего года выборы президента США. Как написал политический деятель в своём телеграм-канале, такое положение дел может довести Соединённые Штаты до острейшего гражданского конфликта.

В пятницу, 19 июля, руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США сообщило о своих намерениях выдвинуть кандидатуру нынешнего хозяина Белого дома на будущее голосование, несмотря на многочисленные призывы к нему выйти из президентской гонки. Пушков, в свою очередь, отметил, что демократы всё же делают ставку на Байдена, даже несмотря на всю очевидную уязвимость его кандидатуры.

По словам парламентария, причиной этому является то, что у этой партии нет никого лучше на эту роль. Он подчеркнул, что если эти намерения подтвердятся, то 46-го президента Соединённых Штатов будут "вытягивать" на второй срок любыми способами.

"И, во-вторых, это означает, что, с учётом того насколько накалены страсти после покушения на Трампа и насколько расколота Америка, само ноябрьское голосование может превратиться не в выборы, а в острейший гражданский конфликт", — заявил Пушков.