Шансы Байдена остаться в президентской гонке оценили в 1%

Вероятность того, что президент США Джо Байден в конце концов снимется с выборов, равна примерно 99%. Данное заявление сделал президент Американского университета в Москве профессор Эдуард Лозанский.

"Я бы оценил вероятность того, что Байден снимется с выборов, как 95%, а скорее всего, — 99%", — поделился Лозанский в беседе с RT.

Со слов эксперта, происходящие в данный момент события крайне важны для дальнейшей судьбы Соединённых Штатов, так как "лидеры обеих палат американского Конгресса пришли в Белый дом и твёрдо посоветовали это (сняться с выборов. — Прим. Life.ru) сделать".

Кроме того, подобный исход рассматривает и сам Джо Байден, отметил Лозанский. На это указывает его заявление, что он прислушается к мнению своего врача и лишь тогда примет решение, стоит ли ему продолжать участие в президентской гонке. Однако, указал американист, и без медицинского заключения очевидно, что ситуация точно не под контролем президента США.

Лозанский также предположил, что в случае кардинальных изменений внутри Демпартии лидер Штатов не станет поддерживать на выборах кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

"Наверное, он в последнее время на неё обиделся, так как она не слишком рьяно его поддерживала и даже делала намёки, что она тоже готова выступить в качестве кандидата. Это печально только с той стороны, что это произошло так поздно. Если бы Байден сделал это раньше, страна не была бы в состоянии раскола. Сейчас ситуация напряжённая, и покушение на Трампа могло привести к гражданской войне", — заключил американист.