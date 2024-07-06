"Отрицание проблемы": Интервью Байдена после провала на дебатах напугало демократов
Politico: Интервью Байдена после провала на дебатах оказалось неубедительным
Интервью президента США Джо Байдена после провала на дебатах показалось ряду демократов в Конгрессе и политтехнологам Демократической партии не слишком убедительным. Об этом пишет американская газета Politico.
"Отрицание проблемы — это не решение или путь к убеждению наших избирателей в том, что у [Байдена] есть потенциал или видение ещё на четыре года", — приводит издание слова одного из демократов, который пожелал остаться анонимным.
Конгрессвумен от штата Калифорния, демократ Джуди Чу, в свою очередь, заявила, что была встревожена ответом Байдена на вопрос о прохождении им когнитивного теста. Она отметила, что будет внимательно следить за тем, как американский лидер ведёт себя, особенно в спонтанных ситуациях. А политтехнолог демократов, который ранее консультировал Белый дом, и вовсе назвал интервью Байдена "отсрочкой исполнения приговора".
Ранее Байден дал интервью ведущему телеканала ABC Джорджу Стефанопулусу, в котором оправдывался за прошедшие недавно провальные дебаты. В разговоре 81-летний американский лидер дал понять, что не снимет свою кандидатуру с президентской гонки добровольно. Также он уклончиво ответил на вопрос о тесте на умственные способности.
Напомним, дебаты между Байденом и Трампом прошли 28 июня в Атланте. В дискуссии затрагивался широкий круг вопросов внешней и внутренней политики, соперники не стеснялись обмениваться оскорблениями. По завершении мероприятия глава США заявил супруге, что неважно себя чувствовал и не вполне осознавал, что происходило на дебатах.
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