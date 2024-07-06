"Отрицание проблемы": Интервью Байдена после провала на дебатах напугало демократов

Интервью президента США Джо Байдена после провала на дебатах показалось ряду демократов в Конгрессе и политтехнологам Демократической партии не слишком убедительным. Об этом пишет американская газета Politico.

"Отрицание проблемы — это не решение или путь к убеждению наших избирателей в том, что у [Байдена] есть потенциал или видение ещё на четыре года", — приводит издание слова одного из демократов, который пожелал остаться анонимным.