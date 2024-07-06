"Едва говорил": В американских СМИ придумали очередное оправдание провальным дебатам Байдена
Politico: Байден "едва мог говорить" за два дня до дебатов с Трампом
Лидер США Джо Байден с трудом мог говорить за два дня перед дебатами со своим оппонентом по президентской гонке Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники пишет Politico.
"За два дня до дебатов Байден проснулся с сильной простудой и едва мог говорить", — утверждает издание, ссылаясь на пять источников.
По версии Politico, американский президент в этот день проводил краткую репетицию дебатов со своими помощниками, а остаток дня был вынужден использовать для отдыха из-за плохого самочувствия. Лидер Штатов сдал тест на коронавирус, но тот оказался отрицательным. На следующий день команда президента попыталась наверстать пропущенный день, а также продолжила готовиться утром 27 июня — накануне дебатов. Впрочем, ряд советников Байдена полагает, что интенсивные тренировки лишь сильнее его вымотали.
Напомним, дебаты между Байденом и Трампом прошли 28 июня в Атланте. В дискуссии затрагивался широкий круг вопросов внешней и внутренней политики, соперники не стеснялись обмениваться оскорблениями. По завершении мероприятия глава США заявил супруге, что неважно себя чувствовал и не вполне осознавал, что происходило на дебатах. Впоследствии Байден в разговоре с журналистом признал, что его выступление стало откровенным фиаско, и объяснил его предшествовавшей "плохой ночью".
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