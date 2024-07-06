"Едва говорил": В американских СМИ придумали очередное оправдание провальным дебатам Байдена

Лидер США Джо Байден с трудом мог говорить за два дня перед дебатами со своим оппонентом по президентской гонке Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники пишет Politico.

"За два дня до дебатов Байден проснулся с сильной простудой и едва мог говорить", — утверждает издание, ссылаясь на пять источников.

По версии Politico, американский президент в этот день проводил краткую репетицию дебатов со своими помощниками, а остаток дня был вынужден использовать для отдыха из-за плохого самочувствия. Лидер Штатов сдал тест на коронавирус, но тот оказался отрицательным. На следующий день команда президента попыталась наверстать пропущенный день, а также продолжила готовиться утром 27 июня — накануне дебатов. Впрочем, ряд советников Байдена полагает, что интенсивные тренировки лишь сильнее его вымотали.