Раскол среди демократов: Харрис сама виновата, что Байден не поддержит её на выборах, заявила политолог Политолог Грибова: Харрис лишилась доверия Байдена из-за кампании против него 19 июля, 10:58 Джо Байден и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

В Демократической партии наблюдается сильный раскол по вопросу кандидата на пост президента США, способного заменить действующего главу государства Джо Байдена в предвыборной гонке. В то же время республиканцы сплачиваются вокруг тандема Дональда Трампа и его потенциального вице-президента Джеймса Вэнса. О том, кем могут заменить "сонного Джо", Life.ru рассказала политолог, член экспертного клуба "Дигория" Дарья Грибова.

По её словам, наиболее вероятной фигурой является нынешний вице-президент Камала Харрис, рейтинги которой, правда, столь же низкие, как и у Байдена. На данный момент демократы думают, кто станет её вице-президентом. По мнению эксперта, на этот пост могут выбрать губернатора штата Кентукки Энди Бешира, способного "оттянуть" голоса сторонников Республиканской партии.

И Харрис, и Бешир станут молодыми, по меркам американской политики, кандидатами. Если Камала Харрис продолжит качать инклюзивную повестку как первая чёрная женщина-кандидат в президенты, то Энди Бешир, белый мужчина и верующий семьянин, сможет оттянуть голоса сторонников республиканцев Дарья Грибова Политолог, член экспертного клуба "Дигория"

По словам политолога, вероятность выхода Байдена из предвыборной гонки подтверждает его инициатива провести опрос о поддержке фигуры Харрис. Однако это может иметь обратный смысл: поддерживать Харрис нынешний президент не собирается, а значит, у его штаба будет социологическая база для начала контркампании против новоявленного кандидата.

Причём виновата в этом сама Харрис, уверена Грибова. Вице-президент не смогла проконтролировать ситуацию с начатой её союзниками кампанией по снятию Байдена с предвыборной гонки и этим подорвала доверие главы государства.