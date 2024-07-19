Раскол среди демократов: Харрис сама виновата, что Байден не поддержит её на выборах, заявила политолог
Политолог Грибова: Харрис лишилась доверия Байдена из-за кампании против него
Джо Байден и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
В Демократической партии наблюдается сильный раскол по вопросу кандидата на пост президента США, способного заменить действующего главу государства Джо Байдена в предвыборной гонке. В то же время республиканцы сплачиваются вокруг тандема Дональда Трампа и его потенциального вице-президента Джеймса Вэнса. О том, кем могут заменить "сонного Джо", Life.ru рассказала политолог, член экспертного клуба "Дигория" Дарья Грибова.
По её словам, наиболее вероятной фигурой является нынешний вице-президент Камала Харрис, рейтинги которой, правда, столь же низкие, как и у Байдена. На данный момент демократы думают, кто станет её вице-президентом. По мнению эксперта, на этот пост могут выбрать губернатора штата Кентукки Энди Бешира, способного "оттянуть" голоса сторонников Республиканской партии.
И Харрис, и Бешир станут молодыми, по меркам американской политики, кандидатами. Если Камала Харрис продолжит качать инклюзивную повестку как первая чёрная женщина-кандидат в президенты, то Энди Бешир, белый мужчина и верующий семьянин, сможет оттянуть голоса сторонников республиканцев
По словам политолога, вероятность выхода Байдена из предвыборной гонки подтверждает его инициатива провести опрос о поддержке фигуры Харрис. Однако это может иметь обратный смысл: поддерживать Харрис нынешний президент не собирается, а значит, у его штаба будет социологическая база для начала контркампании против новоявленного кандидата.
Причём виновата в этом сама Харрис, уверена Грибова. Вице-президент не смогла проконтролировать ситуацию с начатой её союзниками кампанией по снятию Байдена с предвыборной гонки и этим подорвала доверие главы государства.
Напомним, по данным Axios, уже в грядущие выходные Джо Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки. Утверждается, что члены Демпартии и крупнейшие доноры избирательной кампании считают, что нынешний президент США не сможет победить своего заклятого политического конкурента Дональда Трампа. Как передавал телеканал Newsmax, Байден не станет поддерживать кандидатуру Камалы Харрис, отдав предпочтение открытым выборам.