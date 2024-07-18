СМИ узнали, когда Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже в эти выходные — 20–21 июля. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, и однопартийцы, и близкие, и крупнейшие доноры избирательной кампании считают, что Байдену не под силу изменить общественное мнение о его преклонном возрасте и победить республиканца Дональда Трампа.

Разговоры о том, что Байдену не стоит баллотироваться на новый президентский срок, начали активно вестись после дебатов, который нынешний глава Белого дома проиграл бывшему — Дональду Трампу. После этого рейтинг Байдена резко обвалился, и многие политики и знаменитости стали уговаривать его выйти из предвыборной гонки. Но и на этом проблемы ставленника Демократической партии не заканчиваются — сегодня стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. По мнению политолога, ковид может быть пиар-ходом команды президента США, чтобы хоть немного перетянуть популярность у Трампа, который пережил покушение.