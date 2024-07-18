Обнаружение ковида у Байдена может быть ответом на покушение на Трампа, считает политолог

Несмотря на то что выходки президента США Джо Байдена уже давно стали причиной для насмешек среди американцев, нынешний глава Белого дома отчаянно держится за власть, как "отпетый геронтократ", и даже не думает сниматься с предвыборной гонки. В то же время покушение на Дональда Трампа создало бывшему главе государства образ "борца за справедливость", и в связи с этим обнаруженный у Байдена ковид может быть ответным пиар-ходом. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог Сергей Дворянов.

"Политическая система Америки — это медиакратия плюс геронтократия, то есть власть стариков и власть медиа... Возможно, вот эта якобы болезнь Байдена — тоже какой-то пиар-ход ответный, чтобы у избирателей возникло какое-то чувство сострадания, заботы или соучастия", — предположил эксперт.

Сомнения относительно здоровья Байдена породили раскол в Демократической партии, и большинство трезвомыслящих членов политсилы прекрасно понимают, что нынешний президент не является конкурентом Трампу и вызывает лишь "здоровый смех". Более того, сам человеческий ресурс американского лидера может помешать ему участвовать в выборах из-за болезни.

Эксперт считает, что "туча" бесстрашного Трампа, в крови грозящего кулаком на фоне американского флага, может выбить из седла любого кандидата от демократов, а "исторический маятник" серьёзно качается в его сторону. А то, что политик выбрал в качестве вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, даёт надежду на начало диалога между нашими цивилизациями.

Сегодня Запад фактически разрушен изнутри этим каркасом псевдоценностей трансгуманизма, оккультных сект, разбушевавшихся массмедиа, гендерной революции, откровенной пропаганды праздного потребительского образа жизни, девальвации всех религиозных традиционных ценностей. Причём всё то, что мы справедливо как-то называли загнивающим. Поэтому я думаю, что болезнь Байдена — это, может быть, даже какая-то исторически оправданная божественная ситуация, божественное вмешательство. Сергей Дворянов Политолог