Республиканец Вэнс заявил, что готов баллотироваться на пост вице-президента США
Кандидат в вице-президенты США, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Обложка © ТАСС / AP / Carolyn Kaster
Американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс официально заявил, что согласен баллотироваться на должность вице-президента США от своей партии на предстоящих выборах. Это произошло 17 июля на национальном съезде республиканцев в Милуоки, штат Висконсин.
"Я польщён и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю предложение быть кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов Америки", — заявил Вэнс.
По его словам, в случае победы партии на выборах она будет поддерживать свободу слова, а также "открытый обмен идеями". Известно, что Вэнс выступает за то, чтобы США прекратили поставки вооружений на Украину, как можно скорее урегулировав конфликт.
Ранее политолог сообщил, что Вэнс является живым олицетворением той самой американской мечты, так как он начинал свой путь из мест, находящихся много ниже нуля. Напомним, его кандидатуру выбрал Дональд Трамп.