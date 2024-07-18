Республиканец Вэнс заявил, что готов баллотироваться на пост вице-президента США

Американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс официально заявил, что согласен баллотироваться на должность вице-президента США от своей партии на предстоящих выборах. Это произошло 17 июля на национальном съезде республиканцев в Милуоки, штат Висконсин.

"Я польщён и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю предложение быть кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов Америки", — заявил Вэнс.

По его словам, в случае победы партии на выборах она будет поддерживать свободу слова, а также "открытый обмен идеями". Известно, что Вэнс выступает за то, чтобы США прекратили поставки вооружений на Украину, как можно скорее урегулировав конфликт.