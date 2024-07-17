В России просчитали важные шаги сенатора Вэнса, которому прочат кресло президента США
Политолог Гамбашидзе: У Вэнса есть потенциал стать президентом США после Трампа
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Обложка © ТАСС / АР
Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс является живым олицетворением той самой американской мечты, так как он начинал свой путь из мест, находящихся много ниже нуля. Он неплохой литератор, а его книга "Элегия хиллбилли" является описанием его собственной одиссеи и альманахом современного американского консерватизма. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог и политтехнолог Илья Гамбашидзе.
По его оценке, сенатор Вэнс лишь в последнюю очередь интересен тем, что он противник выделения помощи Украине. Тем более что в действительности он и не противник, а просто считает, что США уже дали Киеву слишком много, поэтому нужно направить ресурсы на поддержку собственного населения. Но Ди Вэнс в самом деле самый интересный кандидат в вице-президенты США едва ли не за всю историю этой страны, считает наш собеседник.
Дело в том, что этот парень — олицетворение той самой американской мечты. Он поднялся с самых низов американского общества, он "парень с холмов" и Ржавого пояса, которому ничего не светило в жизни, кроме нищеты, безработицы и наркомании. И он не только переломил собственную судьбу, отслужив в Морской пехоте и потратив всё, что заработал в армии, на то, чтобы выучиться в Йеле. Он ещё и книгу написал о своём пути — "Элегия хиллбилли", которая стала чуть ли не библией современного американского консерватизма. Эта книга значит для республиканцев сегодня больше, чем Манифест Коммунистической партии значил для большевиков.
Выбор Трампом Вэнса для России очень важен не потому, что он может выступать за диалог с Москвой по Украине. А потому, что теперь у республиканцев и Трампа есть стратегия. А Вэнс является живым её воплощением. Это стратегия американского изоляционизма, отказа от социалистических иллюзий, отказа от глобализма, отказа от "дайвёрсити", пояснил политолог.
По словам Гамбашидзе, если Трамп выиграет выборы в 2024-м, то Вэнс с большой вероятностью станет президентом в 2028-м. Именно из этого следует исходить при анализе ситуации.
Хилбилли — термин, который американцы используют для обозначения группы людей, проживающих в сельской местности и далёких от идеологии больших городов США. К таковым себя относит и Джей Ди Вэнс, который привык ругать весь нынешний курс Штатов. Его Америка — это консервативная Америка. По его мнению, она не должна со своим оружием вмешиваться в дела людей, живущих на другом берегу Атлантического океана и их соседей без твёрдого обоснования, чтобы не привести мир к ядерной войне. То же самое он пытался внушить и НАТО, называя "безумием" отправку войск альянса на Украину. Вероятно, поэтому Трамп, видящий в Вэнсе продолжателя своих политических взглядов, выбрал его кандидатом на пост вице-президента страны.