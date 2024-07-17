В России просчитали важные шаги сенатора Вэнса, которому прочат кресло президента США

Дело в том, что этот парень — олицетворение той самой американской мечты. Он поднялся с самых низов американского общества, он "парень с холмов" и Ржавого пояса, которому ничего не светило в жизни, кроме нищеты, безработицы и наркомании. И он не только переломил собственную судьбу, отслужив в Морской пехоте и потратив всё, что заработал в армии, на то, чтобы выучиться в Йеле. Он ещё и книгу написал о своём пути — "Элегия хиллбилли", которая стала чуть ли не библией современного американского консерватизма. Эта книга значит для республиканцев сегодня больше, чем Манифест Коммунистической партии значил для большевиков.