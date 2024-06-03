Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 04:55

"Словно лунатик": В Сенате США заявили о страшных последствиях политики Байдена

Сенатор Вэнс: Президент США Джо Байден идёт к третьей мировой войне

Президент Джо Байден своим решением одобрить Украине удары американским оружием по территории РФ втягивает США в ядерный конфликт. Об этом заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

"Я думаю, что риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо на моей памяти. Байден, словно лунатик, идёт к третьей мировой войне", — написал парламентарий в соцсети X.

В Белом доме заявили, что Байден осознаёт последствия снятия запрета на удары ВСУ по РФ
В Белом доме заявили, что Байден осознаёт последствия снятия запрета на удары ВСУ по РФ

Напомним, в конце мая Киев получил от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили и в Незалежной. При этом глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Также стало известно, что Белый дом разрешит ВСУ использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS. В связи с этим зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил Запад, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров