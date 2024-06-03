"Словно лунатик": В Сенате США заявили о страшных последствиях политики Байдена

Президент Джо Байден своим решением одобрить Украине удары американским оружием по территории РФ втягивает США в ядерный конфликт. Об этом заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

"Я думаю, что риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо на моей памяти. Байден, словно лунатик, идёт к третьей мировой войне", — написал парламентарий в соцсети X.