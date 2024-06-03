"Словно лунатик": В Сенате США заявили о страшных последствиях политики Байдена
Сенатор Вэнс: Президент США Джо Байден идёт к третьей мировой войне
Президент Джо Байден своим решением одобрить Украине удары американским оружием по территории РФ втягивает США в ядерный конфликт. Об этом заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
"Я думаю, что риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо на моей памяти. Байден, словно лунатик, идёт к третьей мировой войне", — написал парламентарий в соцсети X.
Напомним, в конце мая Киев получил от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили и в Незалежной. При этом глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Также стало известно, что Белый дом разрешит ВСУ использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS. В связи с этим зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил Запад, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ.
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