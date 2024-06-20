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20 июня, 06:19

"Это безумие": Американский сенатор раскритиковал союзников Украины

Американский сенатор Вэнс: НАТО не должно иметь личных интересов на Украине

В интересах НАТО и США не должно быть отправки наземных войск на Украину, так как нынешний конфликт не несёт прямой угрозы их безопасности. Об этом заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью порталу Breitbart.

"Действительно много сумасшедших европейских лидеров, некоторые из которых были наказаны на последних выборах. Послушайте, они говорят, что нам нужно послать наземные войска НАТО на Украину. Это безумие!" — сказал политик.

Для отправки солдат НАТО в какой-либо вооружённый конфликт нужно твёрдое обоснование. Должна существовать конкретная угроза для США или альянса, а украинский конфликт её не несёт, отметил сенатор.

"Послушайте, в этом вооружённом конфликте нет ничего хорошего, но он не является прямой угрозой для НАТО", — заключил Вэнс.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в США заявили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг перестал верить в победу Украины. Аналитики считают, что у Незалежной не получится войти в Североатлантический альянс при любых условиях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Николай Рюмин
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