В США заявили, что Столтенберг перестал верить в победу Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на самом деле придерживается иного мнения относительно Украины. Как заявил американский профессор Джон Миршаймер, генсек НАТО не верит, что Киев сможет победить Россию и стать членом блока.

"Я не верю, что Столтенберг в самом деле считает, что Украина победит в этой войне любым убедительным образом и что сможет вступить в НАТО", — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.