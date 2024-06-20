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20 июня, 04:29

В США заявили, что Столтенберг перестал верить в победу Украины

Профессор Миршаймер: Столтенберг не верит, что Украина победит в конфликте

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на самом деле придерживается иного мнения относительно Украины. Как заявил американский профессор Джон Миршаймер, генсек НАТО не верит, что Киев сможет победить Россию и стать членом блока.

"Я не верю, что Столтенберг в самом деле считает, что Украина победит в этой войне любым убедительным образом и что сможет вступить в НАТО", — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Ранее Столтенберг отказался от планов по созданию фонда помощи киевскому режиму объёмом 100 миллиардов долларов за счёт взносов входящих в НАТО государств. Он намерен озвучить новое предложение, которое касается выделения только 40 миллиардов долларов.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Оксана Попова
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