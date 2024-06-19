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Опубликовано 19 июня 2024, 00:55

Рябков исключил вступление Украины в НАТО

Замглавы МИД РФ Рябков убеждён, что Украина никогда не станет членом НАТО

Украина никогда не станет членом НАТО. Таким образом заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС прокомментировал высказывания генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Незалежная сможет стать частью данного военно-политического блока после победы в конфликте с Россией.

"Значит, этого никогда не будет. Надеюсь, господин Столтенберг это понимает", — заявил дипломат.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что генсеку НАТО хорошо известно о том, как готовилось решение 2008 года о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Собеседник информагентства отметил, что те события стали спусковым крючком для наблюдаемого сегодня кризиса.

"Если натовцы готовы и дальше ходить по этим граблям и история их ничему не учит, то тогда они будут рукояткой этих грабель получать по лбу. И синяки у них будут всё сильнее", — заключил Рябков.

Столтенберг: Поставки оружия Киеву станут обязательными для стран НАТО
Столтенберг: Поставки оружия Киеву станут обязательными для стран НАТО

Ранее Life.ru писал, что, по словам президента США Джо Байдена, Россия не должна установить своё влияние над Украиной. В то же время американский лидер уточнил, что это не означает, что Незалежную ждут в НАТО.

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Алексей Соловьёв
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