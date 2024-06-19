Рябков исключил вступление Украины в НАТО

Украина никогда не станет членом НАТО. Таким образом заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС прокомментировал высказывания генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Незалежная сможет стать частью данного военно-политического блока после победы в конфликте с Россией.

"Значит, этого никогда не будет. Надеюсь, господин Столтенберг это понимает", — заявил дипломат.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что генсеку НАТО хорошо известно о том, как готовилось решение 2008 года о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Собеседник информагентства отметил, что те события стали спусковым крючком для наблюдаемого сегодня кризиса.

"Если натовцы готовы и дальше ходить по этим граблям и история их ничему не учит, то тогда они будут рукояткой этих грабель получать по лбу. И синяки у них будут всё сильнее", — заключил Рябков.