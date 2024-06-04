Байден заявил, что США поддерживают Украину, но не её НАТОвизацию

Россия не должна установить своё влияние над Украиной, однако это не значит, что Киев ждут в НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью журналу Time.

"Это не означает, что они (Украина. — Прим. Life.ru) становятся частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. <...> Но я говорил, что я не готов поддержать НАТОвизацию Украины", — рассуждал американский политик.

Байден вспомнил о своих визитах на Украину будучи сенатором и вице-президентом и рассказал об увиденной там "значительной коррупции" и "сложных обстоятельствах".

По мнению американского лидера, если США позволят Украине потерпеть сокрушительное поражение в конфликте с Россией, то следующими на очереди будут Польша, Балканы и другие государства восточной Европы. Однако Джо Байден не считает, что для Киева будет лучшим из возможных вариантов тот, при котором он примет предложение Москвы о завершении конфликта.