В Швейцарии забеспокоились, что конференция по Украине может стать антироссийской
Гремингер: Конференция по Украине в Швейцарии не должна стать антироссийской
Конференция по Украине в Швейцарии не должна стать антироссийским мероприятием, заявил директор Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер, слова которого приводит РИА "Новости".
Он отметил, что конференция преследует три цели: создание платформы, касающейся всех и представляющей все мирные планы в открытом контексте; обсуждение гуманитарных вопросов, а также ядерной и продовольственной безопасности; запуск долгосрочного процесса и решения, каким будет следующий шаг.
"Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе. Но прежде всего очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие", — пояснил Гремингер.
Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится саммит по урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что на конференции обсудят так называемую "формулу мира", предложенную Киевом. В настоящее время участие в мероприятии подтвердили менее половины из числа приглашённых, отказались приезжать такие крупные политические игроки, как Китай и Саудовская Аравия. Пекин объяснил, что для достижения мира необходимо участие всех сторон конфликта, а Россию, как и ожидалось, в Швейцарию не пригласили.
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