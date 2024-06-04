В Швейцарии забеспокоились, что конференция по Украине может стать антироссийской

Конференция по Украине в Швейцарии не должна стать антироссийским мероприятием, заявил директор Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер, слова которого приводит РИА "Новости".

Он отметил, что конференция преследует три цели: создание платформы, касающейся всех и представляющей все мирные планы в открытом контексте; обсуждение гуманитарных вопросов, а также ядерной и продовольственной безопасности; запуск долгосрочного процесса и решения, каким будет следующий шаг.

"Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе. Но прежде всего очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие", — пояснил Гремингер.