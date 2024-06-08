НАТО отказалось от плана помощи Украине на 100 млрд долларов

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отказался от планов по созданию фонда помощи киевскому режиму объёмом 100 миллиардов долларов за счёт взносов входящих в НАТО государств. Агентство Bloomberg пишет, что он намерен озвучить новое предложение, которое касается выделения только 40 миллиардов долларов.

Журналисты рассказали, что политический деятель может озвучить новую инициативу относительно поддержки Незалежной уже на следующей неделе во время встречи глав оборонных министерств стран альянса. Помимо того, Турция призвала союзников по военно-политическому блоку избегать того, чтобы любая координация помощи "создавала впечатление более активной вовлечённости НАТО в украинский конфликт".

Агентство сообщило, что, согласно новому плану, процент отчислений того или иного государства будет зависеть от его ВВП, кроме Соединённых Штатов: Вашингтон даст половину от упомянутой суммы. Также предполагается, что данные об общих тратах будут публиковаться в ежегодном докладе.