Европейские власти обеспокоены тем, что кандидат в президенты США Дональд Трамп вместе с собой в случае победы сделает вице-президентом и приведёт в Белый дом сенатора Джей Ди Вэнса. Дело в том, что он, в отличие от нынешнего американского истеблишмента, не издаёт агрессивное шипение, если речь заходит о российском лидере Владимире Путине. Об этом пишет агентство Reuters.

"На Мюнхенской конференции Вэнс сказал, что Путин не является экзистенциальной угрозой для Европы", — сказано в материале.

Вэнс также рассказывал, что Европе и США не под силу снабдить Киев боеприпасами и оружием для победы над Россией. В Европе такая позиция вызывает тревогу, пишут авторы статьи.