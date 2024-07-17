Reuters узнал об "опасном" мнении кандидата в вице-президенты США о Путине
Кандидат в вице-президенты США Вэнс не видит угрозы Западу со стороны Путина
Президент РФ Владимир Путин и Джей Ди Вэнс. Обложка © Life.ru, © Wikipedia
Европейские власти обеспокоены тем, что кандидат в президенты США Дональд Трамп вместе с собой в случае победы сделает вице-президентом и приведёт в Белый дом сенатора Джей Ди Вэнса. Дело в том, что он, в отличие от нынешнего американского истеблишмента, не издаёт агрессивное шипение, если речь заходит о российском лидере Владимире Путине. Об этом пишет агентство Reuters.
"На Мюнхенской конференции Вэнс сказал, что Путин не является экзистенциальной угрозой для Европы", — сказано в материале.
Вэнс также рассказывал, что Европе и США не под силу снабдить Киев боеприпасами и оружием для победы над Россией. В Европе такая позиция вызывает тревогу, пишут авторы статьи.
"Он занимает ещё более радикальную позицию по Украине, чем Трамп, и хочет прекратить военную поддержку (Украины. — Прим. Life.ru)", — рассказал в беседе с агентством Нильс Шмид, представляющий Социал-демократическую партию Олафа Шольца.
Дональд Трамп поверг в шок Украину и Европу, выдвинув на пост вице-президента Джей Ди Вэнса, который ранее называл "безумием" возможную отправку войск для помощи ВСУ и заявлял, что НАТО вообще не должно иметь никаких интересов на Украине, поскольку они стопроцентно пересекутся с интересами России, нарушение которых приведёт в конечном итоге к мировой войне.