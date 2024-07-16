Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 08:05

Кандидата в вице-президенты США объявили "ночным кошмаром" Зеленского

Журналист Сопел: Сенатор Джей-Ди Вэнс прекратит поставки вооружения Киеву

Кандидатура сенатора от республиканской партии Джей-Ди Вэнса будет продвигаться на пост вице-президента лично Дональдом Трампом. Его назначение станет предзнаменованием конца поставок американского оружия Украине и ночным кошмаром Владимира Зеленского. Об этом заявил британский журналист и ведущий Джон Сопел в соцсети X.

"Какой кошмар для Зеленского из-за выбора Дональда Трампа своего кандидата в вице-президенты. Джей Ди-Вэнс ещё более враждебно относится к отправке долларов налогоплательщиков на Украину, чем Трамп", — написал Сопел у себя в аккаунте.

"Клон Трампа": Что в США говорят про кандидата на пост вице-президента от республиканцев
"Клон Трампа": Что в США говорят про кандидата на пост вице-президента от республиканцев

Американский сенатор Джей-Ди Вэнс действительно придерживается нетипичных для западного политика взглядов. К примеру, он заявлял, что НАТО вообще не должно иметь никаких личных интересов на Украине. Теперь этот человек избран Дональдом Трампом кандидатом в вице-президенты США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Озеров
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров