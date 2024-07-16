Кандидата в вице-президенты США объявили "ночным кошмаром" Зеленского
Журналист Сопел: Сенатор Джей-Ди Вэнс прекратит поставки вооружения Киеву
Кандидатура сенатора от республиканской партии Джей-Ди Вэнса будет продвигаться на пост вице-президента лично Дональдом Трампом. Его назначение станет предзнаменованием конца поставок американского оружия Украине и ночным кошмаром Владимира Зеленского. Об этом заявил британский журналист и ведущий Джон Сопел в соцсети X.
"Какой кошмар для Зеленского из-за выбора Дональда Трампа своего кандидата в вице-президенты. Джей Ди-Вэнс ещё более враждебно относится к отправке долларов налогоплательщиков на Украину, чем Трамп", — написал Сопел у себя в аккаунте.
Американский сенатор Джей-Ди Вэнс действительно придерживается нетипичных для западного политика взглядов. К примеру, он заявлял, что НАТО вообще не должно иметь никаких личных интересов на Украине. Теперь этот человек избран Дональдом Трампом кандидатом в вице-президенты США.
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