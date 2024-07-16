Кандидата в вице-президенты США объявили "ночным кошмаром" Зеленского

Кандидатура сенатора от республиканской партии Джей-Ди Вэнса будет продвигаться на пост вице-президента лично Дональдом Трампом. Его назначение станет предзнаменованием конца поставок американского оружия Украине и ночным кошмаром Владимира Зеленского. Об этом заявил британский журналист и ведущий Джон Сопел в соцсети X .

"Какой кошмар для Зеленского из-за выбора Дональда Трампа своего кандидата в вице-президенты. Джей Ди-Вэнс ещё более враждебно относится к отправке долларов налогоплательщиков на Украину, чем Трамп", — написал Сопел у себя в аккаунте.