"Клон Трампа": Что в США говорят про кандидата на пост вице-президента от республиканцев

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс утверждён кандидатом на пост вице-президента США в ходе съезда Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин.

Кандидатуру республиканца от штата Огайо поддержало большинство делегатов. Эта новость стала главной в американской прессе.

По данным газеты Politico, действующий вице-президент Камала Харрис позвонила Вэнсу, поздравила его и предложила встретиться в ходе теледебатов, которые могут состояться 23 июля или 13 августа. Сам же Джо Байден, которого цитирует пресс-пул, назвал сенатора "клоном Трампа по всем вопросам".

"Я не вижу никакой разницы", — заметил президент США.

Мнение также высказал американский миллиардер Илон Маск. В ответ на вопрос пользователя соцсети X, является ли это назначение успехом или провалом, бизнесмен ответил: "Конечно, успех".