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16 июля, 00:05

"Клон Трампа": Что в США говорят про кандидата на пост вице-президента от республиканцев

Республиканцы утвердили сенатора Вэнса кандидатом на должность вице-президента

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс. Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс. Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс утверждён кандидатом на пост вице-президента США в ходе съезда Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин.

Кандидатуру республиканца от штата Огайо поддержало большинство делегатов. Эта новость стала главной в американской прессе.

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По данным газеты Politico, действующий вице-президент Камала Харрис позвонила Вэнсу, поздравила его и предложила встретиться в ходе теледебатов, которые могут состояться 23 июля или 13 августа. Сам же Джо Байден, которого цитирует пресс-пул, назвал сенатора "клоном Трампа по всем вопросам".

"Я не вижу никакой разницы", — заметил президент США.

Мнение также высказал американский миллиардер Илон Маск. В ответ на вопрос пользователя соцсети X, является ли это назначение успехом или провалом, бизнесмен ответил: "Конечно, успех".

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Напомним, кандидатуру Джеймса Дэвида Вэнса "после долгих размышлений" выбрал бывший глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, сенатор является человеком, наиболее подходящим на эту должность.

Артур Лапсаков
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